Празднующие захват сирийского города боевики попали на видео

@BabakTaghvaee1 / Twitter

Репортер Бабак Тагвей (Babak Taghvaee) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео из захваченного вооруженной сирийской оппозицией города Саракиб в провинции Идлиб, на котором видно ликующих боевиков.

На видеоролике запечатлели, как боевики въезжают на центральную улицу города на боевых бронированных машинах и стреляют из автоматов в воздух.

Ранее 27 февраля сообщалось, что отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.

Саракиб расположен в стратегически важной точке на пересечении шоссе М4 и М5. В последние несколько дней сирийские военные вели бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города, отбитого армией в начале февраля.

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