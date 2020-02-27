Опубликовано видео атаки боевиков-танкистов в Идлибе

Агентство Anadolu опубликовало в Twitter видео атаки вооруженной оппозиции во время боев за город Саракиб в провинции Идлиб. Видео снято боевиками.
Повстанцы обстреливали позиции сирийской армии из танка, реактивной артиллерии и полевых орудий.
Часть техники боевикам передает турецкая сторона, часть была захвачена ими в ходе столкновений с сирийцами. По последним данным, за февраль правительственные войска и союзные им иранские силы потеряли в Идлибе 16 БМП-1, три самоходки «Шилка», семь самоходных гаубиц и в общей сложности 14 танков, включая один Т-90.
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