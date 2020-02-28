Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Эрдогана об Идлибе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробности беседы раскрыла пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся на фоне эскалации конфликта в Идлибе. Стороны серьезно озаботились обострением напряженности с сирийской провинции, которое повлекло многочисленные жертвы, в том числе турецких военнослужащих. «Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции», — говорится в сообщении.

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Путин и Эрдоган также отметили приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками, подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Сирийские военные потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков, которые пытались провести наступление по широкому фронту. При этом турецкие военные попали под обстрел в районе населенного пункта Бехун, хотя по переданным российской стороне координатам их там «не было и не должно было находиться».

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