Лавров призвал отказаться от компромиссов с террористами в Идлибе

Россия выступает за урегулирование конфликта в Сирии с помощью политического диалога и призывает отказаться от компромиссов с террористами в провинции Идлиб. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном, передает ТАСС.

По словам Лаврова, Москва не может помешать Дамаску отвечать террористам в Идлибе. При этом российская сторона просит Сирию остановить боевые действия, чтобы эвакуировать раненых.

«Мы выступаем за то, чтобы не было никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году "арабской весны"», — подчеркнул Лавров. Он добавил, что Россия выступает за налаживание диалога между всеми политическими силами Сирии и других стран, замешанных в конфликте.

По его мнению, все внешние игроки должны сотрудничать ради достижения мира «на всех этапах, а не когда гром грянул». Москва, в свою очередь, остается приверженной договоренностям президентов России и Турции по Идлибу. Лавров призвал Анкару сделать то же самое и заявил, что Москва готова обеспечить безопасность турецким военнослужащим в Сирии.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков, которые пытались провести наступление по широкому фронту. При этом турецкие военные попали под обстрел в районе населенного пункта Бехун, хотя по переданным российской стороне координатам их там «не было и не должно было находиться».

Турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии ночью 28 февраля. Атака стала ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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