Путин и Эрдоган созвонились после бойни в Идлибе

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 28 февраля, провели телефонный разговор о ситуации в Идлибе, где в результате бойни погибли десятки военнослужащих армии Турции. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По словам российского министра, стороны обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время.

«Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», — отметил Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками. Он отметил, что Москва не может помешать ей отвечать террористам в Идлибе.

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В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Сирийские военные потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.

По информации Министерства обороны России, турецкие войска попали под обстрел, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков. При этом удар сирийская сторона наносила в данном районе по позициям боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Отмечается, что они пытались провести наступление по широкому фронту. Согласно координатам, которые передавались российским военным, турки не должны были находиться в районе населенного пункта Бехун, по которому был нанесен удар.

Предыдущее обострение произошло 20 февраля, когда боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в районе селения Найраб и попали под удары ВКС России. Эрдоган в середине февраля заявлял, что если к концу текущего месяца сирийская армия, за последние недели занявшая почти половину Идлибской зоны деэскалации, не вернется за линию турецких наблюдательных постов, то Турция начнет в регионе военную операцию.

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