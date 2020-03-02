Эрдоган раскрыл цель переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл цель переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова турецкого лидера приводит газета Daily Sabah.
Турецкий лидер сообщил, что надеется достичь договоренностей по режиму прекращения огня в сирийском Идлибе. «Мы оценим недавние изменения в Идлибе с президентом России [Владимиром] Путиным», — сказал он.
Встреча Путина и Эрдогана запланирована на 5 марта. Она должна пройти в Москве. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, По словам Пескова, российская сторона придает большое значение взаимодействию с турецкой стороной по Сирии. Он напомнил, что Москва привержена реализации сочинских договоренностей по Сирии.
Накануне, 1 марта, представитель Кремля выразил мнение, что встреча лидеров двух стран не будет простой. Однако, подчеркнул он, стороны заинтересованы в урегулировании ситуации в сирийской провинции.