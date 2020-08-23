Зеленский рассказал о крупнейшем оборонном бюджете Украины в истории страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о крупнейшем оборонном бюджете за всю историю страны. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает «Интерфакс-Украина».

Лидер Украины передал в подразделения вооруженных сил страны 132 образца вооружения и военной техники, а также 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения — модернизированные танки Т-64 и Т-72. Общий ресурс на оборону и национальную безопасность увеличился почти на 28 миллиардов гривен по сравнению с прошлым годом.

«Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что расходы на оборонную сферу остались неизменными, даже несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, переоснащение армии, принятие на вооружение новейших боевых систем и приведение органов военного управления к стандартам НАТО является «обязательным» для страны.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пообещал, что Киев будет соблюдать бессрочное перемирие в Донбассе. Он признал, что единичные выстрелы продолжаются, поскольку линия разграничения составляет более 400 километров «и проконтролировать все очень сложно». В случае серьезных атак украинские военные будут очень мощно отвечать, заверил Зеленский.