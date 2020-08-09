Украина заявила о готовности сотрудничать с государственными органами США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности страны сотрудничать с государственными органами США. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Украина всегда готова сотрудничать с американскими государственными органами в соответствии с нашими договорными обязательствами», — сказал он. По его словам, украинская сторона готова отвечать на официальные запросы от органов США.

Ермак также подчеркнул, что Украина не будет каким-либо образом вмешиваться в выборы в США. Ранее похожее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал украинцев воздержаться от деятельности, связанной с американским голосованием.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.