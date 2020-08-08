Зеленский прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украинское государство не будет каким-либо образом вмешиваться в выборы в США, и призвал граждан воздержаться от деятельности, связанной с американским голосованием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, ни при каких обстоятельствах власти Украины не намерены вмешиваться в проведение выборов в какой-либо суверенной стране. Президент подчеркнул, что Украина никогда не позволяла себе и не позволит влиять на выборы в США, что могло бы нанести ущерб доверительным и искренним отношениям между двумя странами.

Зеленский также добавил, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику Соединенных Штатов — это вопрос ее национальной безопасности. Поэтому он призвал украинских граждан воздержаться от любой деятельности, связанной с американскими выборами, и «не разменивать Украину» на возможные ситуативные выгоды.

Ранее президент Украины позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря. По словам Зеленского, инвесторы из США могут принять участие и в других проектах на Украине, в частности связанных с дорожным строительством. В обозримом будущем правительство собирается построить в стране 25 тысяч километров дорог.