Зеленский попросил США назначить чиновника по Донбассу и «деоккупации Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео назначить специальных представителей по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе и «деоккупации Крыма», пишет «Интерфакс-Украина».

Зеленский считает, что новое должностное лицо должно появиться в Государственном департаменте США. При этом украинский лидер не пояснил, какими полномочиями мог бы обладать американский чиновник по специальным вопросам.

Материалы по теме Украинский тупик Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву

Во время совместного брифинга с Помпео, украинский президент также высказался за более активное вовлечение Соединенных Штатов в мирное урегулирования конфликта на востоке Украины и «деоккупацию Крыма».

Ранее Помпео на встрече с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко заверил, что Украина получит от США полную поддержку «в борьбе с российской агрессией». В то же время представители украинского внешнеполитического ведомства поблагодарили власти США за поддержание суверенитета, а также помощь в укреплении обороноспособности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!