Зеленский назвал США ключевым союзником Украины

Вашингтон был, есть и будет ключевым союзником Киева в защите суверенитета страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео, пишет ТАСС.

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Глава государства отметил, что украинские власти «очень высоко» ценят усилия президента США Дональда Трампа. При этом Зеленский высказался за более активное вовлечение США в мирное урегулирования конфликта на востоке Украины.

«[Мы] благодарны за вашу личную твердую позицию по войне на Донбассе и незаконной аннексии Крыма», — заявил украинский лидер, добавив, что Киев готов развивать новые формы партнерства с Вашингтоном в сфере безопасности.

Зеленский подчеркнул, что ситуация с импичментом Трампа не ухудшила украинско-американские отношения. По словам президента, он готов ехать хоть завтра в Вашингтон, если стороны будут готовы к достижению конкретных договоренностей.

Ранее Помпео на встрече в Киеве с главой украинского МИД Вадимом Пристайко заверил, что Украина получит от США полную поддержку «в борьбе с российской агрессией».

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