Зеленский захотел поговорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захотел поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Euronews.

Глава украинского государства напомнил, что разговаривал с Путиным перед вступлением в силу перемирия. Президенты двух стран обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Как подчеркнул Зеленский, пока есть результаты этого диалога, они заметны, но этого недостаточно.

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«Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно», — отметил он. Президент Украины добавил, что если у них есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано — независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Он подчеркнул, что если не будет диалога, то не будет и мирного результата.

Ранее Зеленский заявил, что шансы на урегулирование конфликта будут высоки после саммита в «нормандском формате».

Президент Украины позвонил российскому коллеге 26 июля. Лидеры двух стран обсудили урегулирование кризиса на юго-востоке Украины. В частности, Зеленский заявил, что минским соглашениям нет альтернативных вариантов. Путин высказал опасения из-за постановления об организации выборов на Украине в нынешнем году. По его мнению, они противоречат минским соглашениям.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.