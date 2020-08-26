Зеленский заявил о нежелании «нормандской четверки» обсуждать Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании «нормандской четверки» обсуждать вопрос Крыма. Об этом он рассказал в интервью Euronews.

«В "нормандском формате" никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в настоящий момент «нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса». «Я думаю, что такой платформы за эти шесть лет не было создано, ее не существует. Кроме санкций, и я очень благодарен нашим партнерам за эти санкции», — добавил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что шансы урегулирования конфликта в Донбассе будут высоки после саммита в «нормандском формате». Он заверил, что не боится прямого диалога с руководством России.

В «нормандский формат» входят Россия, Украина, Германия и Франция. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров четырех стран, по итогам которой был приняты соглашения об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.