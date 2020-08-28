Украина допустила перенос из Минска переговоров по Донбассу

Киев следит за ситуацией в Белоруссии и может перенести площадку для переговоров по Донбассу из Минска при необходимости, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «1+1».

При этом министр отметил, что в настоящее время такой необходимости нет. «Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане», — отметил Кулеба.

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Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев приостановил все контакты с Минском. «Только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — сказал Кулеба.

Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты. Они вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Граждане, не согласные с официальными данными, требуют проведения новой и честной процедуры голосования.