Зеленский назначил бывшего главу МИД послом в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу МИД Вадима Пристайко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Так, украинский лидер постановил освободить от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Наталью Галибаренко, также занимающую пост постоянного представителя страны при Международной морской организации (ИМО). На ее место он назначил Пристайко.

Галибаренко была послом Украины в Великобритании с 2015 года.

Пристайко назначили министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука в августе 2019 года. 4 марта 2020-го Верховная рада Украины утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Пристайко стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, однако в июне его освободили и от этой должности.