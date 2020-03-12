Украинский министр назвал мифом невозможность вступления страны в НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко назвал мифом невозможность вступления страны в НАТО из-за военного конфликта и неурегулированных территориальных споров. Об этом он написал в своем Twitter.

«Пора избавиться от мифов, навязанных нам! В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом», — написал Пристайко. Вице-премьер не стал ссылаться на конкретные документы альянса с соответствующей нормой.

Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от политической воли руководства страны к проведению реформ.

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Ранее советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, заявил, что к альянсу не могут присоединиться страны, ведущие боевые действия. «Да, есть стремление, да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит, — сказал Сивохо. — В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать?»

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в Конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.

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