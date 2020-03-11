Министр обороны Украины счел адаптацию ВСУ к стандартам НАТО пока недостижимой

Новый министр обороны Украины Андрей Таран счел адаптацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) к стандартам НАТО пока недостижимой целью. Об этом в среду, 22 марта, сообщает LB.ua.

«Главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели — полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО — должна быть вполне реальная цель: максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса», — заявил Таран.

В конце февраля прежний министр обороны Андрей Загороднюк сказал, что в октябре Украина может повысить свой статус в отношениях с НАТО и стать «партнером с расширенными возможностями».

Между тем Венгрия заявила, что продолжит блокировать встречи совета НАТО-Украина до тех пор, пока Киев не восстановит в правах венгерское меньшинство.

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