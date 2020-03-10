Венгрия заблокирует встречи НАТО с Украиной из-за закона о языке

Венгрия продолжит блокировать встречи совета НАТО-Украина до тех пор, пока украинское государство не восстановит меньшинства в правах. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, выступая в венгерском парламенте, сообщает издание Hungary Today.

Он пояснил, что это продиктовано вовсе не геополитической ориентацией венгерского государства — его зря обвиняют в пророссийской позиции. Сийярто назвал такие заявления абсурдными и подчеркнул: «Венгерское сообщество для нас важнее любых геополитических вопросов».

Политик рассказал, что венгерское меньшинство в соседнем государстве оказывается притеснено: на родном языке ему говорить не стоит, а часов украинского языка просто недостаточно.

15 ноября прошлого года заместитель главы МИД Украины заявил, что его государство не собирается менять законы о принудительной украинизации и государственном языке: по его словам, они не вредят национальным меньшинствам, а, напротив, помогают им интегрироваться в украинское общество.

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30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения. Сийярто тогда заявил, что его страна не готова жертвовать судьбами 150 тысяч живущих на Украине венгров ради геополитических интересов.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

При нем же курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в Конституции. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

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