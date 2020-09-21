США обвинили в покушении на полномочия Совбеза ООН

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал позицию США по Ирану и объяснил значение действий Вашингтона для ООН. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик считает, что, пытаясь навязать антииранские санкции Совбезу ООН, американская сторона бросает серьезный вызов международному сообществу. Он обвинил США в покушении на полномочия СБ ООН.

По мнению Пушкова, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не согласился на требования США, «так как это означало бы признать их диктат» в адрес организации.

Ранее 20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о восстановлении санкций против Ирана вопреки ООН. Он пригрозил всем странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации мер в отношении Ирана, последствиями в форме односторонних действий Вашингтона. Он отметил, что, несмотря на мнение других стран-членов Совбеза ООН, решение о возобновлении санкций было принято в соответствии с процедурами организации, и его следует выполнять.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.