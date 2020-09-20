В России отреагировали на заявление США о восстановлении санкций против Ирана

Россия надеется, что у США хватит мужества взглянуть правде в глаза и перестать высказываться от имени Совета безопасности (СБ) ООН по поводу Ирана. Так в МИД России отреагировали на заявление США о восстановлении санкций против Ирана.

«Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены — значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть, наконец, правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН. Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Там напомнили о резолюции 2231, принятой в 2015 году, которая содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Документ, действующий в течение 10 лет со дня принятия, предполагает, что в случае выявления серьезных нарушений Иран сможет избежать санкций, только если СБ ООН примет соответствующую резолюцию. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Ранее 20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о восстановлении санкций против Ирана вопреки ООН.