Трамп пригрозил ответить в случае атаки Ирана в тысячу раз масштабнее

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить в тысячу раз масштабнее на любое нападение со стороны Ирана, которое может быть предпринято в качестве возмездия за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Согласно сообщениям СМИ, Иран может готовить убийство или другое нападение на США в качестве возмездия за убийство лидера террористов Сулеймани», — написал он и добавил, что на любое нападение со стороны Ирана в любой форме будет произведена атака в тысячу раз масштабнее.

Ранее в июле лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не простит американцам убийство Сулеймани и обязательно ответит им должным образом. Он подчеркнул, что в любой стране от присутствия американцев одни беды и разрушения.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне отмечали, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.