Трамп назвал сроки вывода войск из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что войска международной коалиции покинут Ирак в течение трех лет. Об этом сообщает Associated Press.

Американский лидер отметил, что коалиция уже вывела большую часть контингента, в результате чего там осталось небольшое число военных. Также отмечается, что Вашингтон и Багдад договорились о формировании специальной группы, которая займется вопросом передислокации сил коалиции вне Ирака. На встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи стороны обсуждали и возможные угрозы со стороны «Исламского государства» (запрещено в России).

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других стран. США называли данное инициативу разочарованием.

Решение о выводе войск было принято после убийства американскими военными в Багдаде генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Приказ о его ликвидации отдал лично Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран назвал убийство генерала актом терроризма.

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