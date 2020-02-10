Ирак отреагировал на сообщения о выводе войск США

Сообщения о выводе войск США с 15 баз в Ираке не соответствует действительности. Таким образом отреагировал на ранее появившуюся информацию представитель Объединенного командования Вооруженных сил Ирака Тахсин аль-Хафаджи в интервью РИА Новости.

«В Ираке никогда и не было такого количества американских баз», — заявил представитель Багдада. При этом Аль-Хафаджи не уточнил, происходит ли в принципе вывод войск.

Ранее о том, что США начали выводить свои войска с территории Ирака, сообщил телеканал Al Arabiya. Американские военные якобы собирались покинуть 15 баз в стране.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других стран. США выразили разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято после убийства американскими военными в Багдаде генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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