В Иране рассказали о пользе санкций США

Санкции США принесли пользу Ирану, поскольку помогли ему укрепить войска и открыли новые возможности. Об этом заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи на встрече с военными в Тегеране, передает Reuters.

По его словам, наложенные американцами после исламской революции 1979 года ограничения не достигли своей цели — помешать стране иметь сильные Военно-воздушные силы. «Взгляните на нас сейчас. Мы даже строим самолеты. Мы превратили их давление в возможности», — отметил аятолла.

Хаменеи добавил, что санкции США — преступный акт, однако они помогают Ирану. В частности, страна таким образом может преодолеть зависимость экономики от экспорта нефти.

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Он также заявил, что Иран не представляет угрозы для других государств и лишь обеспечивает свою безопасность. «Заговоры [врагов] против иранской нации обречены на провал», — подчеркнул аятолла.

5 февраля верховный лидер Ирана заявлял, что палестинцы должны начать войну против Израиля, объявив джихад из-за американской «сделки века» по урегулированию конфликта между странами.

Отношения между США и Ираном в очередной раз накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. В ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Тегерана.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели против страны экономические санкции.

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