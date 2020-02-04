Иран решил казнить агента ЦРУ

Иран приговорил к смертной казни агента ЦРУ, которого обвиняют в шпионаже. Об этом рассказал представитель судебной власти страны Голям Хоссейн Исмаили. Его заявление опубликовало агентство Tasnim.

Предполагаемый шпион по имени Амир Рахимпур был приговорен к высшей мере Верховным судом Ирана. «Он пытался передать разведке США информацию об атомной программе», — заявил Исмаили.

Представитель Ирана также рассказал о еще двух шпионах, работавших на ЦРУ. По его словам, они действовали под прикрытием благотворительного фонда, передает Reuters. Их приговорили к 10 годам тюремного заключения за шпионаж и еще к пяти — за «действия, подрывающие национальную безопасность».

В июле 2019 года стало известно, что Иран выявил и арестовал 17 шпионов ЦРУ. Отмечалось, что приговоры в их отношении вынесены, некоторые будут казнены как предатели. Президент США Дональд Трамп опровергал подобные заявления.

Отношения между США и Ираном в очередной раз накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. В ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Тегерана.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели против страны экономические санкции.

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