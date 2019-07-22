Трамп обвинил Иран во лжи о шпионах ЦРУ

Сообщения властей Ирана о задержании шпионов ЦРУ — ложь и пропаганда. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп у себя в Twitter.

«Сообщения о поимке Ираном шпионов из ЦРУ — абсолютная ложь. Ни слова правды. Одна только ложь и пропаганда (как в их истории с дроном) религиозного режима, который терпит поражение и не знает, что делать. Их экономика уже мертва, и будет только хуже. В Иране полный бардак!» — написал американский лидер в своем микроблоге.

22 июля иранские медиа обнародовали фотографии и видео предполагаемых сотрудников американской разведки, арестованных в течение последних месяцев.

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Ранее в тот же день стало известно, что Иран выявил и арестовал 17 шпионов ЦРУ. Отмечалось, что приговоры в их отношении вынесены, некоторые будут казнены как предатели.

В июне секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявлял, что спецслужбы раскрыли «обширную американскую кибершпионскую сеть». Тогда он отмечал, что это привело к задержанию и наказанию сотрудников ЦРУ в разных странах.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре.

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