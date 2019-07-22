Иран раскрыл вербовщиков из ЦРУ и показал их на видео

Иранская сторона показала фотографии и видео сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), которые непосредственно связаны с раскрытой шпионской сетью. Их приводит агентство Fars.

На снимках показаны несколько мужчин. Некоторые из них запечатлены за застольем, другие на фотографиях с членами семьи и детьми.

Кроме того, было показано и видео, на котором, как утверждается, женщина-сотрудник ЦРУ вербует иранца в Объединенных Арабских Эмиратах. Она говорит на фарси с акцентом, похожим на американский. «Потому что в Дубае очень много сотрудников разведслужб. Это очень опасно (...) Иранская разведка», — приводит ее слова Reuters.

Кадр из видео 1 /2

Ранее стало известно, что Иран выявил и арестовал 17 шпионов ЦРУ. Отмечалось, что приговоры в их отношении вынесены, некоторые будут казнены как предатели.

Как отмечал телеканал Press TV, задержания производились в течение последнего года — он в Иране закончился весной. При этом указывалось, что шпионы были внедрены в чувствительные для страны сферы: экономическую, военную, инфраструктурную и ядерную. Они занимались сбором секретной информации.

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В июне секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявлял, что спецслужбы раскрыли «обширную американскую кибершпионскую сеть». Тогда он отмечал, что это привело к задержанию и наказанию сотрудников ЦРУ в разных странах.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре.

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