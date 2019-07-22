Американских шпионов казнят в Иране

Иран выявил и арестовал 17 шпионов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом сообщило в понедельник, 22 июля, агентство Fars.

По его информации, работавших на территории страны агентов обнаружило иранское Министерство информации и национальной безопасности. Отмечается, что «приговоры в отношении этих шпионов вынесены и некоторые будут казнены как предатели».

Телеканал Press TV передает, что задержания производились в течение последнего года. В результате агентурная сеть была разрушена.

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

В июне секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявлял, что спецслужбы раскрыли «обширную американскую кибершпионскую сеть». Тогда он отмечал, что это привело к задержанию и наказанию сотрудников ЦРУ в разных странах.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!