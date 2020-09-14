США обвинили Иран в подготовке убийства американского посла

США обвинили власти Ирана в том, что они рассматривают возможность ликвидации американского посла в ЮАР Ланы Маркс. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с докладом военной разведки США.

По сведениям американского издания, Маркс находилась в опасности еще с марта этого года, однако в последнее время угроза стала более явной. В США считают, что убийство дипломата может стать своеобразным ответом на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани. Отмечается, что посол осведомлена о подготовке покушения на нее.

Источники Politico также рассказали, что, возможно, в качестве цели Маркс была выбрана из-за ее длительной дружбы с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не простит американцам убийство Сулеймани и обязательно ответит им должным образом. Он подчеркнул, что в любой стране от присутствия американцев одни беды и разрушения.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне отмечали, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.