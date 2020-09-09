США раскрыли планы по сокращению войск в Ираке

Военные США сократят свое присутствие в Ираке с 5200 до 3000 военнослужащих. Информацию об этом раскрыло Reuters.

Генерал Кеннет Маккензи объяснил, что вывести часть контингента позволяет наращивание сотрудничества США с другими партнерами в регионе. Представитель Вашингтона подчеркнул, что США привержены борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство».

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп позже 9 сентября выступит с объявлением о своем решении по сокращению войск в Афганистане и Ираке. В августе он уже говорил, что собирается вывести войска международной коалиции за три года.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других стран. США называли данную инициативу разочарованием.

Решение о выводе войск было принято после убийства американскими военными в Багдаде генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Приказ о его ликвидации отдал лично Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран назвал убийство генерала актом терроризма.

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