США выведут часть войск из Афганистана и Ирака

Президент США Дональд Трамп решил вывести часть американских войск из Ирака и Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

Американский лидер официально объявит о своем решении в среду, 9 сентября.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. «Мы заключили соглашение. Мы достигнем нуля, мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года», — ответил политик на вопрос о переговорах американской стороны с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России). Помпео подчеркнул, что на данный момент США сократили вполовину свое военное присутствие в стране.