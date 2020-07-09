Стало известно о готовности Трампа вывести войска из Японии и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп может вывести по меньшей мере часть американских войск с территории Южной Кореи и Японии, если страны не повысят отчисления за их размещение. О готовности Трампа пойти на такой шаг рассказал японской газете «Санкэй» бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

«В отличие от всех прежних американских президентов, Трамп действительно может принять решение о выводе войск. Его требование о повышении платы следует воспринимать более серьезно», — приводит агентство слова Болтона. В интервью он раскритиковал позицию американского лидера по этому вопросу.

22 июня сообщалось, что в своих скандальных мемуарах о работе в президентской администрации бывший советник раскрыл требование главы США к Японии: тот захотел увеличения взносов в более чем четыре раза.

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