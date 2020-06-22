США требовали от Японии увеличить в четыре раза расходы на содержание баз

США потребовали от Японии увеличить в четыре раза расходы на содержание американских военных баз на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Киодо.

Японское издание, ссылаясь на еще не изданные мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявляет, что США настаивали на увеличении затрат до восьми миллиардов долларов. С таким требованием выступил американский президент Дональд Трамп во время прошлогоднего визита в Токио.

По заявлению Болтона, Трамп угрожал полностью вывести войска из страны в случае отказа. До сих пор правительство Японии официально опровергало все слухи о давлении со стороны США по поводу увеличения расходов.

Ранее Болтон заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре в 2018 году была стратегической ошибкой. Он отметил, что главу государства интересовало только количество журналистов на итоговой пресс-конференции и совместное фотографирование с Ким Чен Ыном.

Болтон намерен опубликовать скандальные мемуары. В них, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году. Бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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