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Бывший советник Трампа решил поддержать на выборах его главного соперника

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Джон Болтон
Джон Болтон
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Президент США Дональд Трамп не видит разницы между личными и национальными интересами. Об этом бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в интервью The Telegraph.

По мнению Болтона, неспособность главы государства отличить одно от другого создает опасную для страны ситуацию и мешает формированию последовательной темы или стратегии. «Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий», — подчеркнул он.

Именно по этой причине Болтон намерен поддержать на выборах президента, которые пройдут в ноябре, кандидата от Демократической партии Джо Байдена. При этом он отметил, что еще в 2016 году голосовал за Трампа, однако после близкого знакомства с президентом перестал поддерживать его политику.

Ранее Болтон оценил результаты внешней политики лидера страны. По его словам, у Трампа нет долгосрочного плана по взаимодействию с Россией и Китаем. Кроме того, за три последних года у США так и не получилось сдержать Иран.

Болтон намерен опубликовать скандальные мемуары. В них, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году. Бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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