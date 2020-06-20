Белый дом лишит Болтона доходов от скандальной книги

Правительство США намерено добиться того, чтобы бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не смог получать доход от продажи экземпляров своей скандальной книги. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, передает ТАСС.

«Чтобы он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств охранять национальную безопасность», — отметила Макинэни. При этом она отметила, что суд разрешил публиковать книгу только потому, что ее экземпляры уже успели распространить.

Пресс-секретарь также обратила внимание на признание судом того, что Болтон «поставил под удар» национальную безопасность Соединенных Штатов.

Ранее старший судья окружного суда США по округу Колумбия Ройс Ламберт постановил, что книга Болтона, вызвавшая возмущение со стороны Белого дома, может быть опубликована. По мнению Ламберта, правительство США не смогло определить, что судебный приказ о запрете публикации скандальной книги предотвратит нанесение непоправимого ущерба. Вместе с тем федеральный судья отметил, что впоследствии Болтон может понести административную и, возможно, уголовную ответственность, поскольку ставит под удар национальную безопасность США.

В мемуарах, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году. Автор книги Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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