Болтон оценил результаты внешней политики Трампа

Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон оценил результаты внешней политики. Об этом он рассказал в интервью газете The Telegraph.

По его словам, у Трампа нет долгосрочного плана по взаимодействию с Россией и Китаем. Кроме того, за три последних года у США так и не получилось сдержать Иран, подчеркивает он. «Переговоры по Северной Корее провались до такой степени, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами», — отметил Болтон.

По мнению Болтона, Трамп может легко поменять уже принятое решение, так как государственные вопросы для него «сродни небольшому семейному бизнесу». Кроме того, американский президент не видит разницы между личными и государственными интересами, заявил бывший советник. «Он заступил на должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и совсем не был заинтересован в том, чтобы учиться», — добавил он.

Болтон подал в отставку осенью 2019 года, проведя на посту советника Трампа только полтора года. Президент, комментируя это решение, заявил, что причиной увольнения стали разногласия в позициях. Мемуары Болтона уже вызвали скандал. В среду, 17 июня, Министерство юстиции США подало в суд на Болтона. В ведомстве утверждают, что книга его мемуаров содержит секретную информацию, обнародование которой угрожает национальной безопасности.

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