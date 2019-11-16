Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Сборная России дома разгромно проиграла Бельгии
Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
«Индиана Джонс мира искусства» отыскал украденное кольцо Оскара Уайльда
Дзюба назвал пощечиной домашний разгром от Бельгии
Пенсионер на внедорожнике повздорил с пешеходом и смертельно ранил его ножом
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной впервые после смерти Фриске
Су-35 опасно «покуражился» и вызвал тревогу у россиян
Новости партнеров

США захотели получить с Японии восемь миллиардов долларов за своих военных

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Дональд Трамп попросил Японию увеличить плату за содержание американских военных на территории страны в четыре раза. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Отмечается, что предложение было сделано в июле во время поездки в Японию Джона Болтона, который занимал тогда пост помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, и Мэтта Поттингера — советника американского лидера по вопросам Азии. По подсчетам издания, в случае увеличения платы Япония должна будет платить за американских военных на своей территории около восьми миллиардов долларов в год.

Как сообщает Reuters, власти Японии посчитали просьбу США «нереальной». По их мнению, расходы японской стороны на размещение войск уже больше, чем у других союзников.

Агентство подчеркивает, что аналогичное требование США выдвинули Южной Корее. Трамп заявил, что американское военное присутствие в стране служит сдерживающим фактором против Северной Кореи, а также допустил вывод войск США с Корейского полуострова.

Соглашение о дислокации 54 тысяч американских военнослужащих в Японии, истекает в марте 2021 года. На данный момент в этой стране находится 7-й флот ВМС США, а также 3-й экспедиционный корпус морской пехоты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Asks Tokyo to Quadruple Payments for U.S. Troops in Japan
Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России
Трамп усомнился в поддержке Японии при начале Третьей мировой
Другие материалы рубрики
Мир00:0314 ноября

Кто здесь власть

Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
22:0616 ноября

Появилось фото Путина в окружении спецназа

18:2716 ноября

Падение горящего МиГа в Индии показали на видео

17:5516 ноября

Стрельбу полиции по протестующим в Иране сняли на видео

Мир00:0112 ноября
Эво Моралес

Самый боливийский лидер

Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
17:3616 ноября

Двое мужчин спасли женщину от насильника и надругались над ней с друзьями

16:0116 ноября

Россия открестилась от планов вернуть Украине военные корабли

14:5216 ноября

На улицы Гонконга вышли солдаты Китая

Мир00:0211 ноября

«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»

Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
14:3716 ноября

В Сирии погибли 10 человек при подрыве заминированной машины

14:0716 ноября

Раскрыта польза однополых браков

13:1416 ноября

Повышение цен на бензин вызвало массовые протесты

Россия
Падение частного самолета под Петербургом попало на видео
«Рэкет, поджоги и уйма веселых историй»
Как российский поселок с сотнями шашлычных стал памятником эпохе 90-х
Умер легендарный российский пожарный
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
Мать убитой историком-расчленителем аспирантки попала в реанимацию после похорон
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянок домогаются в университетах — как с этим бороться?
Опровергнуто приближение торнадо к Москве
Все материалы
Мир
США захотели получить с Японии восемь миллиардов долларов за своих военных
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Падение горящего МиГа в Индии показали на видео
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Стрельбу полиции по протестующим в Иране сняли на видео
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно о начале передачи Украине задержанных Россией кораблей
«Меня не считали за своего»
Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
В Донбассе оценили идею Киева превратить ДНР и ЛНР в «дикое поле»
Россия и Литва обменялись шпионами
За двух россиян отдали двух литовцев и норвежца
Похищение главы крупнейшего украинского банка оказалось спецоперацией СБУ
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
Появилась новая версия пропажи крупного украинского банкира
Все материалы
Экономика
Россияне стали реже отдавать долги досрочно
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
В Думе ответили на предложение о минимальной зарплате бюджетников в регионах
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Россияне стали покупать меньше сигарет
Все материалы
Силовые структуры
Пенсионер на внедорожнике повздорил с пешеходом и смертельно ранил его ножом
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Историка-расчленителя Соколова заподозрили в избиении студента на лекции
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Братья Шамиль, Магомед и Саид устроили перестрелку в Якутии
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Студент пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой
Из российской колонии сбежал насильник
Все материалы
Наука и техника
Су-35 опасно «покуражился» и вызвал тревогу у россиян
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Индия испытала способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Российский военный беспилотник срубил сосну
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
F-35 посчитали умнее Су-57
Все материалы
Спорт
Дзюба назвал пощечиной домашний разгром от Бельгии
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Сборная России дома разгромно проиграла Бельгии
Россия разгромно проиграла Бельгии
Команда Черчесова пропустила четыре мяча в домашнем матче
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Илья Ковальчук«Больно видеть его в такой ситуации»
От Ковальчука избавились в НХЛ. Что ждет его дальше
15-летняя Трусова обогнала Медведеву и выиграла этап Гран-при в Москве
Все материалы
Культура
Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей
«Мы обзывали их спортсменами, это было оскорблением»
Брейк-данс включили в программу Олимпиады. Что ждет культуру хип-хопа дальше?
На Первом канале назвали бредом слухи о Бузовой на «Евровидении»
Артур Пилявин«Все земное стало странным…»
Этот артист сделал самый таинственный альбом 90-х и погиб. Музыку до сих пор не издали
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа
Тот еще герой
 
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной впервые после смерти Фриске
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Собчак проверят на экстремизм
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Потерявшая дом собачница обрела веру в людей благодаря интернету
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Данные владельцев миллионов смартфонов на Android оказались под угрозой
Все материалы
Ценности
Супермодель вышла в свет в прозрачной блузке без нижнего белья
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Официант пролил вино на дорогую сумку гостьи и породил споры о ее подлинности
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Косметические тестеры в магазинах оказались смертельно опасны
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Стало известно о роли «капли джина» в образах Елизаветы II
Все материалы
Путешествия
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Россиянин спас унесенного приливом пьяного индийца
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Посадка промахнувшегося мимо полосы и зацепившего землю самолета попала на видео
Все материалы
Из жизни
Мужчина выкопал из могилы останки родителей ради покупки мотоцикла
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Победитель лотереи прокутил многомиллионный куш и стал шахтером
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Индиец проиграл спор и предложил жену в уплату долга
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Военного кинолога загрызли его же овчарки
Все материалы
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Премьеры главной мотовыставки мира
Самые интересные новинки шоу EICMA в Милане
11 злющих броневиков российской полиции
Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России
Линейка Honda в России сократится до одной модели
Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
Создан 3500-сильный грузовик с 27,9-литровым двигателем
Все материалы
Дом
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Раскрыта полная стоимость «Москва-Сити»
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Telegram переедет
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Названы угрожающие личной жизни россиян растения
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы