США захотели получить с Японии восемь миллиардов долларов за своих военных

Президент США Дональд Трамп попросил Японию увеличить плату за содержание американских военных на территории страны в четыре раза. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Отмечается, что предложение было сделано в июле во время поездки в Японию Джона Болтона, который занимал тогда пост помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, и Мэтта Поттингера — советника американского лидера по вопросам Азии. По подсчетам издания, в случае увеличения платы Япония должна будет платить за американских военных на своей территории около восьми миллиардов долларов в год.

Как сообщает Reuters, власти Японии посчитали просьбу США «нереальной». По их мнению, расходы японской стороны на размещение войск уже больше, чем у других союзников.

Агентство подчеркивает, что аналогичное требование США выдвинули Южной Корее. Трамп заявил, что американское военное присутствие в стране служит сдерживающим фактором против Северной Кореи, а также допустил вывод войск США с Корейского полуострова.

Соглашение о дислокации 54 тысяч американских военнослужащих в Японии, истекает в марте 2021 года. На данный момент в этой стране находится 7-й флот ВМС США, а также 3-й экспедиционный корпус морской пехоты.

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