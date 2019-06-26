Трамп усомнился в поддержке Японии при начале Третьей мировой

Американский президент Дональд Трамп предположил, что Япония не стала бы оказывать поддержку США в случае начала Третьей мировой войны. Его слова в среду, 26 июня, приводит The Independent.

«Если на Японию нападут, мы вступим в Третью мировую войну. Но если нападут на нас, Япония нам не поможет», — посетовал американский лидер.

По словам президента, граждане союзнической державы скорее предпочтут наблюдать за конфликтом со стороны по телевизору.

Ранее в июне источники Bloomberg сообщили, что Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности. Отмечалось, что президент США считает существующее соглашение несправедливым по отношению к его стране, так как оно предусматривает односторонние обязательства со стороны США в случае нападения на Японию.

«Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией» был подписан в 1960 году. Он оговаривает присутствие американского военного контингента в Японии, а также условия военно-технического сотрудничества двух стран. В настоящее время на территории Японии находятся более 100 тысяч американских военнослужащих, причем более половины из них — на Окинаве, где располагается военная база США.

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