Трамп захотел разорвать договор с Японией

Президент США Дональд Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что американский лидер считает, что этот договор является несправедливым по отношению к его стране. В частности, Трампа не устраивает, что договор предусматривает односторонние обязательства со стороны США в случае нападения на Японию.

Также в статье отмечается, что лидер США считает возможный перенос американской базы из Окинавы в другое место «захватом земель» и намерен потребовать в таком случае финансовую компенсацию.

Отмечается, что на данный момент президент США еще не принял никаких окончательных решений, но это, по мнению источников, весьма вероятно.

Всего на территории Японии размещено более 100 тысяч военнослужащих США, причем больше половины из них — на Окинаве.

Япония увеличивает расходы в военной сфере с 2012 года, когда к власти пришел премьер-министр Синдзо Абэ. Дональд Трамп оказывал давление на правительство страны, призывая покупать больше американских вооружений, чтобы преодолеть торговый дефицит между странами.

«Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией» был подписан в 1960 году. Он оговаривает присутствие американского военного контингента в Японии, а также условия военно-технического сотрудничества двух стран.

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