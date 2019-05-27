США поставят в Японию 105 истребителей F-35

Япония согласилась купить у США 105 истребителей пятого поколения F-35. Об этом на совместной конференции после встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его слова передает CNN.

Как пояснил американский лидер, «[F-35] — самолеты-невидимки, потому что вы не можете их увидеть». Он отметил, что в последние месяцы поставки американских вооружений в Японию ускорились. Япония, по словам Трампа, — один из крупнейших клиентов США в этой области.

Трамп также добавил, что Вашингтон намеревается сотрудничать с Токио в освоении космоса: Япония присоединится к американской космической миссии. «Мы отправимся на Луну, скоро отправимся на Марс», — заявил президент.

Глава США прибыл в Японию с четырехдневным визитом. В первый день его торжественно встретил император Нарухито с супругой. Трамп стал первым иностранным лидером, которого принял новый император, взошедший на престол 1 мая.

9 апреля сообщалось, что собранный в Японии F-35A Lightning II потерпел крушение над водами Тихого океана. Причиной авиакатастрофы называют неполадки в системе подачи кислорода.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

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