В России перечислили «недостатки» F-35

У истребителей пятого поколения F-35 Lightning II имеются проблемы с генерацией кислорода для летчиков и программным обеспечением (ПО), заявил «Звезде» военный обозреватель Владимир Карнозов.

По его мнению, проблемы с кислородной системой характерны и для истребителя F-22 Raptor, а разработка (и обновление) ПО F-35 Lightning II, основанного на языках программирования С, С++ и Ада, обошлась (и обходится) в миллиарды долларов.

Кроме того, Карнозов высказал претензии к шлему, используемому летчиком F-35 Lightning II, который, по его словам, из-за своей массы (2,4 килограмма) может создавать излишнюю нагрузку на шею летчика, в частности, спровоцировать травму при катапультировании.

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Также обозреватель раскритиковал стелс-покрытие самолета, которое, по его мнению, не способно обеспечить заявляемую разработчиком (американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin) малозаметность.

«Всякие технические решения не являются панацеей. Здесь должен быть некий компромисс между габаритами самолета и защитными покрытиями и так далее. Самолет F-35 — это большая машина, и тут за невидимку его можно выдавать только в случае пиар-акции», — заключил Карнозов.

Таким образом эксперт обозреватель прокомментировал аварию японского F-35A Lightning II, произошедшую 9 апреля в небе над Тихим океаном.

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