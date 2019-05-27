Трамп встретился с императором Японии

Президент США Дональд Трамп стал первым лидером иностранного государства, встретившимся с императором Японии Нарухито, сообщает Associated Press.

Визит Трампа в Японию начался с торжественной церемонии в императорском дворце, где глава США и его жена Мелания Трамп встретились с японским монархом и его супругой императрицей Масако.

Вскоре после этого американский президент сел за стол переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ — именно по его инициативе Трамп приехал в страну. Политики обсудили ядерное разоружение Корейского полуострова и будущую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также обсуждались санкции США против Ирана и планы американского правительства на новые торговые пошлины, угрожающие японской автомобильной индустрии.

Материалы по теме Эра Рэйва Япония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет

Император Нарухито вступил на престол 1 мая. Его отец Акихито отрекся от престола в его пользу. Такого в Японии не случалось в течение двух столетий. Время правления Акихито с 1989 года называлось Хэйсэй — «достижение мира», новая эра называется Рэйва — «гармония» или «цветущий мир».

Когда Акихито покидал трон, пресс-служба Белого дома выпустила официальное заявление от имени Дональда и Мелании Трамп, в котором американский лидер поблагодарил императора. Он подчеркнул, что тот пять раз принимал у себя президентов Соединенных Штатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!