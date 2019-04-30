Япония обрела нового императора

Японский наследный принц Нарухито официально вступил в полномочия императора, сообщает ТАСС.

В соответствии с принятым законом об отречении его отца Акихито, это произошло в полночь 1 мая по токийскому времени. За день до этого в Японии прошли церемонии, связанные с тем, что 85-летний правитель оставил престол в пользу 59-летнего сына.

Утром 1 мая во дворце монарха в Токио состоится торжественная церемония с участием первых лиц государства. Нарухито вручат символы власти, после чего он выступит с обращением к нации. В мероприятии также примет участие премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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Со вступлением кронпринца на престол в Японии начинается новая эра под названием Рэйва — «прекрасная гармония». Время правления его отца Акихито с 1989 года называлось Хэйсэй — «достижение мира».

Акихито был 125-м императором Японии. Считается, что он ведет свое происхождение от императора Дзимму, коронованного около 660 года до нашей эры. Акихито занял трон в 1989 году, 23 декабря монарху исполнилось 85 лет. Летом 2017 года парламент принял закон, позволяющий ему отречься от престола — подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий.

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