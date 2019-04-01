В Японии начнется эпоха Рэйва

Эра правления нового императора Японии будет носить имя Рэйва. Об этом объявили в понедельник, 1 апреля, в кабинете министров страны, пишет The Japan Times.

Генеральный секретарь японского правительства Есихидо Суга показал табличку с иероглифической надписью названия новой эпохи. Значение первого иероглифа — «удача», второго — «мир» или «гармония».

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Как пояснил Суга, название впервые выбрали из стихотворения антологии японской поэзии Манъёсю. Произведение описывает цветение абрикосовых цветов в начале весны. До этого иероглифы для названия эпох выбирали из китайской литературы.

Новая эра начнется 1 мая, когда кронпринц Нарухито вступит на престол. Его отец Акихито официально отречется от престола днем ранее. Время его правления с 1989 года называлось Хэйсэй — «достижение мира».

Акихито является 125-м императором Японии. Считается, что он ведет свое происхождение от императора Дзимму, коронованного около 660 года до нашей эры. Он занял трон в 1989 году, 23 декабря монарху исполнится 85 лет. Летом 2017 года парламент принял закон, позволяющий ему отречься от престола — подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий.

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