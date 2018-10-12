Раскритиковавший императора настоятель храма лишился работы

Главный священник японского храма Ясукуни ушел в отставку после того, как раскритиковал императора Акихито за то, что тот не посещал священное место. Об этом сообщает «Би-би-си».

Кунио Кохори сказал, что, не посещая храм, император разрушает его. Заявление настоятеля попало в СМИ, после чего разразился скандал. Своими словами Кохори нарушил запрет на критику в адрес монарха.

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Как пишет издание, настоятеля неоднократно уличали в критике в адрес принца Нарухито и его жены Масако, которые также не посещают храм. Масако же, по мнению Кохори, ненавидит религию синто.

По словам репортера «Би-би-си» в Японии Руперта Уингфилда, разразившийся скандал — редкое проявление того, как представители консервативных взглядов относятся к Акихито. Он ни разу не посещал храм, в котором поклоняются душам воинов, погибших за страну и ее верховного лидера. Кроме того, Акихито известен желанием примириться с врагами Японии времен милитаризма — Кореей и Китаем. Позицию императора не одобряют сторонники правых взглядов.

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