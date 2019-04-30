Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественный телеканал NHK.

«Его Величество в соответствии с нормами специального закона сегодня слагает свои полномочия», — говорится в документе, который зачитал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Абэ от имени народа выразил глубокую благодарность императору Акихито и его супруге, императрице Митико.

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Ранее император вошел в святилище на территории дворца в Токио, чтобы почтить богиню солнца Аматэрасу и своих предков. Он был в одежде коричневого цвета и черном головном уборе. Также Акихито зачитал сообщение о своем уходе.

Новая эра в Японии имени Рэйва начнется 1 мая, когда кронпринц Нарухито вступит на престол. Время правления его отца Акихито с 1989 года называлось Хэйсэй — «достижение мира».

Акихито являлся 125-м императором Японии. Считается, что он ведет свое происхождение от императора Дзимму, коронованного около 660 года до нашей эры. Он занял трон в 1989 году, 23 декабря монарху исполнилось 85 лет. Летом 2017 года парламент принял закон, позволяющий ему отречься от престола — подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий.

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