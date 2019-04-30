Трамп поблагодарил покидающего трон японского императора

Президент США Дональд Трамп поблагодарил покидающего трон императора Японии Акихито. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

«От лица всего американского народа я [Дональд Трамп] и первая леди страны [Мелания Трамп] выражаем сердечную признательность Его величеству Акихито и его супруге», — говорится в заявлении. Американский лидер также подчеркнул важность отношений между Японией и США. Он отметил, что уходящий император пять раз принимал американских президентов.

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Ранее император вошел в святилище на территории дворца в Токио, чтобы почтить богиню солнца Аматэрасу и своих предков. Он был в одежде коричневого цвета и черном головном уборе. Также Акихито зачитал сообщение о своем уходе. Позже состоится гражданская часть отречения.

Новая эра в Японии имени Рэйва начнется 1 мая, когда кронпринц Нарухито вступит на престол. Его отец Акихито официально отречется от престола 30 апреля. Время правления Акихито с 1989 года называлось Хэйсэй — «достижение мира».

Акихито является 125-м императором Японии. Считается, что он ведет свое происхождение от императора Дзимму, коронованного около 660 года до нашей эры. Он занял трон в 1989 году, 23 декабря монарху исполнилось 85 лет. Летом 2017 года парламент принял закон, позволяющий ему отречься от престола — подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий.

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