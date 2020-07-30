США назвали срок окончательного вывода войск из Афганистана

Соединенные Штаты планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. О таком предполагаемом сроке окончательного вывода рассказал госсекретарь Майк Помпео во время выступления в сенатском комитете по международным отношениям, сообщает ТАСС.

«Мы заключили соглашение. Мы достигнем нуля, мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года», — ответил политик на вопрос о переговорах американской стороны с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России). Помпео подчеркнул, что на данный момент США сократили вполовину свое военное присутствие в стране.

29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Документ должен привести к миру в Афганистане. Помпео призвал талибов выполнять обещание о разрыве связей с «Аль-Каидой» и поддержать борьбу против «Исламского государства» (обе организации запрещены в России).

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.