США пообещали жесткий ответ в случае обнаружения сговора России с талибами

США предпримут жесткие ответные меры, если сведения о сговоре Москвы и террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) подтвердятся. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что любая информация такого рода будет тщательно расследована на межправительственном уровне. По словам Бигэна, предположение, что Россия задействована в снабжении ресурсами боевиков из другой страны, «чтобы нападать на американских солдат, будет иметь самые серьезные последствия».

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.