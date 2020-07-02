В МИД сравнили версию о сговоре России и талибов с голливудским блокбастером

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила обвинения в сговоре России и боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) с голливудским блокбастером. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Я абсолютна согласна с оценкой, что это блокбастер и что лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания, мне кажется, политической кампании в США», — отметила она.

Захарова призвала пересмотреть фильм «Хвост виляет собакой» (также известен как «Плутовство») о том, как обеспечиваются политические избирательные кампании в США — за счет сценаристов и голливудских режиссеров. «Все сходится. Так происходит много лет», — подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, сообщения о сговоре России и талибов — часть внутриполитической борьбы в США, где приближается время выборов главы государства. «Есть факт фальшивки, очередного вброса, который был осуществлен, возможно, американскими спецслужбами, возможно, американскими политиками. Ну, может быть, это гибридная история», — заключила Захарова.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

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